RICHARDSON, Sarà valutato già domani: la situazione

Fonte: L. Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Qualche piccola preoccupazione in casa Fiorentina arriva dal ritiro del Marocco, dove Amir Richardson, convocato dalla sua Nazionale per le prossime partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, ha sofferto un piccolo problemino fisico che lo ha costretto a lasciare il gruppo del CT Regragui e prendere già la via di Firenze con il giocatore dell'Hellas Belhiane chiamato al suo posto.

La Fiorentina dal canto suo attende il calciatore nella mattinata di domani quando provvederà a svolgere i primi esami e chiarire la situazione in vista del rientro in campionato contro il Como tra 10 giorni, anche se filtra un cauto ottimismo sul fatto che possa non trattarsi di qualcosa di grave. Ogni dubbio però sarà chiarito solo al rientro del centrocampista classe 2003 al Viola Park, atteso come detto per domani.