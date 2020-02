REGIA, Male Pulgar: per Badelj continua la panchina?

Erick Pulgar non ha entusiasmato in cabina di regia contro l'Atalanta. Per alcuni dei quotidiani in edicola stamani, la sua prestazione è stata tra le peggiori in campo. Al cileno è fondamentalmente rimproverata la poca inventiva e l'altrettanto scarsa attitudine a chiudere e aprire, rimanendo perlopiù in bilico. Senza dimenticare l'eccessiva "morbidezza" su Malinovski in occasione del gol. A suo favore, invece, qualche calcio piazzato.

Ma viene comunque da chiedersi, anche alla luce del singolare cambio con Sottil, se non sia a questo punto più conveniente impiegare un giocatore con maggior esperienza in qualità di playmaker come Milan Badelj, riportando Pulgar al ruolo di mezzala. Una domanda che, forse, starà frullando pure nella testa di mister Iachini, la cui prima evidente mossa da quando si è insediato a Firenze è stata quella di togliere a Badelj la titolarità.