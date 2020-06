REBUS PANCHINA: ECCO LA PRIORITÀ DEI DIRIGENTI VIOLA

La priorità della Fiorentina nelle prossime settimane. oltre a centrare la salvezza e restare in Serie A, è quella di capire quale sarà il futuro di mister Beppe Iachini. Fino a quando non sarà chiaro chi sarà a sedersi sulla panchina viola la prossima stagione, infatti, le trattative di calciomercato resteranno quasi sicuramente ferme. Proprio per questo la dirigenza della Fiorentina, in questi giorni, si sta muovendo per capire chi potrebbe essere il miglior allenatore possibile a cui affidare la panchina viola il prossimo anno.

La Fiorentina sta sondando diversi tecnici in Serie A: ha parlato con Juric e De Zerbi, e recentemente, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, anche con Fabio Liverani, ex metronomo viola che piace non poco per la filosofia di gioco. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione i primi contatti con l'attuale allenatore del Lecce sono già avvenuti, con i viola che hanno apprezzato l'apertura da parte del tecnico romano.

I tempi, però, non sono ancora maturi. Il club di proprietà di Rocco Commisso sta facendo quadrato intorno a Iachini e, nel frattempo, si guarda intorno anche osservando quello che accade all'estero. Liverani chiaramente non è l'unico allenatore sondato e solo nelle prossime settimane ci saranno idee più chiare su chi potrà sedersi sulla panchina della Fiorentina.