RASSEGNA STAMPA, I titoli viola dei quotidiani

Questi gli spazi che i principali quotidiani dedicano alla Fiorentina oggi, mercoledì 21 febbraio 2024.



Gazzetta dello Sport: "Nuovo Franchi, avvio ai lavori. Da lunedì curva chiusa".

Corriere dello Sport - Stadio: "Italiano cambia la Viola. Due possibili nuovi moduli".

"Fiorentina, ora serve l'impatto del mercato".

"Beltran, gol che fanno bene anche al River".

Corriere Fiorentino: "Nico dipendenza. A Empoli male, ma sta migliorando".

La Nazione - Firenze: "Franchi, si parte dalla Ferrovia. Addio al tabellone".

"Dilemma in attacco. Cinque tiri in quattro partite, come segna Belotti?".

"Da bella e strafottente a opaca e macchinosa. Oggi cosa sei?"

La Repubblica - Firenze: "Il soldato Biraghi, leader indispensabile in un momento di crisi".