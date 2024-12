Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Italiano Pradè, niente disgelo ne passi indietro".



La Nazione: "Palladino, le ore più dure. Ma il gruppo fa la differenza e aspetta il fratello maggiore";"Italiano e lo strano livore, un inizio partita cordiale con un finale senza garbo". "Gudmundsson-Betran prove di coesistenza".

Corriere dello Sport - Stadio: "Fiorentina, più qualità sotto l'albero con Bove in meno e Gud in più"; "In portogallo vale come una finale".

La Repubblica (FI): "Gudmundsson & c. prove d’intesa nel laboratorio viola".

Corriere Fiorentino: "Coperta corta. I Big stanchi e i cali nei secondi tempi. La Fiorentina cerca forze fresche"; "La fiducia di Bove: ci vediamo in campo".

TuttoSport: "Kayode, Con il lavoro si arriva al top"; "Bove: «Ci vediamo presto... in campo Grazie perl’affffetto»"