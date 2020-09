RALLENTAMENTI E DISTURBI

Per un Bonaventura che si avvicina sempre di più alla destinazione Firenze, c'è da mettere in conto un naturale riassesto degli obiettivi di mercato per quanto riguarda il centrocampo. L'accordo con l'ex Milan sembra ormai questione di ore, al massimo giorni, e il suo ingresso nella rosa viola, al netto di uscite che ancora devono essere perfezionate - su tutte quelle di Benassi, Dabo e Cristoforo - comporta un contemporaneo raffreddamento sugli altri due nomi fino ad oggi più caldi, Torreira e Ricci.

Volendo cominciare dal più pesante dei due, Torreira, sull'uruguayano la Fiorentina, forte di un'intesa sulla parola già raggiunta con l'entourage che Pradè conosce bene avendolo avuto alla Sampdoria a suo tempo, riteneva di avere il fattore tempo a suo favore, oltre allo status di esubero ufficialmente assunto dal centrocampista nella rosa dell'Arsenal. L'inserimento prepotente del Torino e di Marco Giampaolo, però, rischiano di cambiare lo scenario. L'idea per la formula è sulla falsariga di quella viola: prestito oneroso con obbligo di riscatto. A fare la differenza, come nel caso di Bonaventura, potrebbe essere la volontà del giocatore: sono indiscrezioni di stamani provenienti dal capoluogo piemontese quelle che riportano di un Torreira che avrebbe fatto sapere alle parti interessate la sua voglia granata, di essere allenato dal tecnico con cui si è guadagnato la chiamata inglese ai tempi della Samp. Un elemento di disturbo mica da poco, Giampaolo: pensare che più volte si è persino accostato il suo nome alla panchina della Fiorentina...

Sul fronte Ricci, invece, la Fiorentina sembra poter giocare una parte predominante. I viola sono arrivati tra i primi sul calciatore, e sono forti di un rapporto fiduciario rinnovato anche recentemente con il presidente Corsi, che ha appena accolto due viola nella rosa del suo Empoli. I pour parler sono avviati, ma di ufficiale, a quanto ci risulta, non c'è nulla. Se già prima non c'era fretta di voler affondare un colpo sì intrigante, ma ad oggi più di prospettiva che legato al presente, l'eventuale ingresso di Bonaventura andrebbe a raffreddare ulteriormente la pista, almeno nell'immediato. Con il Jack, o jolly che si preferisca, tutto il resto vicino a quella zona di campo rallenta un po'. Fisiologicamente, data la situazione di liquidità da investire in entrata ancora approssimativa. Ma, è ovvio, gli affari non finiscono qui.