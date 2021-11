QUI SAMP, Non solo Ekdal: anche Ferrari forse è out

Non solo Ekdal squalificato, la Sampdoria rischia di dover giocare la partita con la Fiorentina in programma domani anche senza il difensore Alex Ferrari. Il difensore della Samp ha lasciato anzitempo la partita con il Verona e anche se gli esami non hanno evidenziato fratture, è possibile un turno di riposo per il trauma distorsivo al polso sinistro. Due punti interrogativi da risolvere per D'Aversa.