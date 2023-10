QUARTA, Dalla possibile partenza alla Top 11 europea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'approfondimento da parte della nostra redazione sull'ottimo inizio di stagione di M. Quarta è una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Il centrale argentino, questa estate, sembrava ad un passo dalla partenza, adesso invece sembra essere uno dei punti fermi di mister Italiano. Riportiamo qua sotto alcuni spezzoni dell'articolo: "30 agosto 2023: Fiorentina in forcing per piazzare un colpo pesante in difesa. Il nome caldo è quello di Arthur Theate. Per arrivare al difensore del Rennes servono quasi venti milioni. Un'idea per finanziare parte dell'operazione c'è: cedere Lucas Martinez Quarta al Real Betis, coi biancoverdi di Siviglia che stanno trattando l'uscita di Luis Felipe all'Al Ittihad. Alla fine la partenza dell'ex Lazio in Arabia si stoppa: con solo un posto disponibile per un calciatore straniero, gli arabi tentano l'assalto a Salah lasciando in secondo piano Luis Felpe. L'operazione Felipe- Al Ittihad sarà solo posposta di qualche giorno, 7 settembre, quando però mercato europeo si è già chiuso e l'incastro di difensori bloccato".

"Dell'impatto fragoroso del Chino sulla manovra della Fiorentina si sono accorti tutti, anche al di fuori di Firenze e dell'Italia, tanto che WhoScored, noto sito di statistiche avanzate legato al mondo del calcio, lo piazza infatti l'argentino nella top11 sia della Serie A che dei migliori cinque campionati Europei".

