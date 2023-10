DALLA QUASI FUGA A SIVIGLIA ALLA TOP 11 EUROPEA: LA VIOLA SI GODE IL CHINO E RINGRAZIA SALAH

FirenzeViola.it

30 agosto 2023: Fiorentina in forcing per piazzare un colpo pesante in difesa. Il nome caldo è quello di Arthur Theate. Per arrivare al difensore del Rennes servono quasi venti milioni. Un'idea per finanziare parte dell'operazione c'è: cedere Lucas Martinez Quarta al Real Betis, coi biancoverdi di Siviglia che stanno trattando l'uscita di Luis Felipe all'Al Ittihad. Alla fine la partenza dell'ex Lazio in Arabia si stoppa: con solo un posto disponibile per un calciatore straniero, gli arabi tentano l'assalto a Salah lasciando in secondo piano Luis Felpe. L'operazione Felipe- Al Ittihad sarà solo posposta di qualche giorno, 7 settembre, quando però mercato europeo si è già chiuso e l'incastro di difensori bloccato

Andando avanti di una quarantina di giorni, per un meccanismo alla Butterfly effect, la Fiorentina e lo stesso Quarta (che la settimana scorsa ha ammesso di essere stato vicino a lasciare l'Italia) dovrebbero ringraziare il club arabo e la reticenza di un ex viola come Momo Salah nell'accettare il passaggio in Medio Oriente. Effetto collaterale dello stallo di mercato, la permanenza del Chino a Firenze ha segnato una svolta nella carriera del calciatore ma anche del gioco di Vincenzo Italiano -clicca qui per l'approfondimento tattico-. In questi giorni addetti ai lavori e appassionati hanno sottolineato come l'inversione di marcia dei viola coincida col nuovo e futuristico ruolo che il tecnico della Fiorentina ha cucito intorno alle caratteristiche di Quarta.

Dell'impatto fragoroso del Chino sulla manovra della Fiorentina si sono accorti tutti, anche al di fuori di Firenze e dell'Italia, tanto che WhoScored, noto sito di statistiche avanzate legato al mondo del calcio, lo piazza infatti l'argentino nella top11 sia della Serie A che dei migliori cinque campionati Europei. A fianco di Danilo (Juventus) in Italia, di Andersen (Crystal Palace) per quanto riguarda la top 11 europea, Quarta è, rendimento alla mano, tra i migliori centrali di questi primi due mesi di stagione. E chissà cosa sarebbe successo se l'Al Ittihad non avesse puntato tutto su Luis Felipe, permettendo al Betis di dare l'assalto a Quarta. Ma, si sa, con i se e coi ma non si fa la storia neanche del mercato.