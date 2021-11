PROBABILE FORMAZIONE: DIETRO C'È VENUTI, DAVANTI CALLEJON

Nessun dubbio per i quotidiani in edicola oggi su quella che sarà la formazione che Vincenzo Italiano manderà in campo questa sera nel big match delle 20:45 contro il Milan. Anche perché in tutta onestà - con le tantissime assenze che ha la Fiorentina - l'undici di partenza di questa sera è pressoché obbligato. Specie in difesa, dove davanti a Terracciano (Dragowski sta meglio ma ancora non può tornare a giocare) ci sarà una linea del tutto nuova, ovvero quella composta da Venuti e Igor centrali più Odriozola e Biraghi sulle fasce.

A centrocampo tutti i giornali propendono per la conferma del terzetto visto nelle ultime uscite, ovvero quello costituito da Torreira in cabina di regia con il grande ex Bonaventura a destra e Castrovilli a sinistra (anche se il numero 10 è insidiato da Duncan). In attacco, complici le non perfette condizioni di Nico Gonzalez, dovrebbe agire ancora una volta sulla sinistra Saponara, che darà sostegno a Vlahovic come punta centrale. A destra il classico ballottaggio tra Callejon e Sottil dovrebbe essere stato vinto dallo spagnolo.

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

