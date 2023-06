PRIMAVERA, Rivivi il LIVE di FV della beffa finale

23.00 - Una beffa incredibile per la Fiorentina Primavera, che dopo una partita senza occasioni create e concesse prende gol praticamente all'ultimo secondo dei supplementari. La quarta finale tra Primavera e prima squadra che la Fiorentina perde in questa stagione.

120' +5' - FINISCE QUI. IL LECCE È CAMPIONE D'ITALIA PRIMAVERA, FIORENTINA SCONFITTA.

120' +4' - Aquilani prova a buttare nella mischia Caprini e Padilla al posto di Comuzzo e Harder.

120' +2' - L'attaccante del Lecce colpisce di testa dopo una sponda da corner. Impossibile sbagliare da due passi, il Lecce ipoteca la vittoria dello Scudetto.

120' +2' - INCREDIBILE, GOL DEL LECCE. HASIC SEGNA ALL'ULTIMO SECONDO.

120' - Assegnati due minuti di recupero.

119' - Cambio nel Lecce: esce Salomaa, entra Kljun.

118' - Altra occasione per il Lecce che centra l'esterno della porta. La Fiorentina non ne ha proprio più.

116' - Burnete! Tiro dalla distanza che rasoterra viene bloccato da Martinelli al corpo. Ma che rischio per la Fiorentina a pochi minuti dal termine.

115' - Cambio nella Fiorentina: fuori Berti, dentro Sene.

114' - Samek colpisce di testa da corner ma la conclusione è debole: blocca Martinelli.

111' - Scontro durissimo tra Toci e Burbei in uscita: il portiere travolge l'attaccante viola in uscita dopo aver rinviato il pallone, l'arbitro fischia fallo all'attaccante viola.

107' - Burbei attento esce altissimo e rinvia con i piedi prima che Kayode possa arrivare su un passaggio di Lucchesi.

105' - SI RIPARTE!

--- INTERVALLO ---

105' +1' - FINISCE QUI ANCHE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. PUNTEGGIO SEMPRE SULLO 0-0.

105' - Assegnato 1 minuto di recupero.

105' - Cambio nel Lecce: esce Corfitzen, entra Daka.

103' - Ennesimo intervento provvidenziale di Lucchesi, fin qui tra i migliori tra i viola. In attacco però la squadra di Aquilani fa tanta, tanta fatica.

101' - Altra punizione pericolosa dalla sinistra del Lecce, anche questa calciata direttamente fuori.

97' - Burnete ad un passo dal gol! Colpo di testa alle spalle di Krastev che finisce alto di pochissimo. Brivido per la Fiorentina!

96' - Giallo per Amatucci che entra in ritardo a centrocampo. Ennesima ammonizione del match.

95' - Lecce più pimpante in questo primo tempo supplementare. Fiorentina che pare un po' stanca.

92' - Una punizione di Vulturar spaventa la Viola ma il pallone termina sul fondo.

90' - RIPARTE LA SFIDA! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

90' +2' - FINISCE QUI ANCHE IL SECONDO TEMPO! SI VA AI SUPPLEMENTARI, NEI 90 MINUTI È 0-0.

90' +2' - Corfitzen semina il panico in area viola, poi la difesa allontana.

90' - Assegnati 2 minuti di recupero.

90' - Lancio lungo di Krastev che non trova per poco Distefano.

86' - Rimessa laterale di Kayode direttamente tra le braccia di Borbei. La sensazione è che si vada verso il fischio finale senza che le due squadre intendano farsi del male.

83' - Occasione Fiorentina con Lucchesi che fa la sponda in area. Krastev però viene anticipato a due passi dal portiere avversario, Borbei.

79' - SIngolare come il Lecce sembri più fresco in questa fase di gioco nonostante mister Coppitelli non abbia ancora operato alcun cambio.

77' - Il giallo se lo prende anche Dorgu nel Lecce. Pioggia di ammonizioni in questa fase di gioco.

76' - Giallo anche per Lucchesi. Severo l'arbitro che ammonisce il difensore dopo un corpo a corpo.

73' - Giallo per Kayode che stende Munoz in buona posizione.

68' - Prima parata della partita per Martinelli: buon tiro di Corfitzen con il mancino da fuori, il portierino viola è attento e blocca al corpo.

67' - Giallo per Toci che prova a fermare la ripartenza Dorgu ma entra in ritardo.

66' - Dorgu! Calcia da fuori area ma spara anche lui alto. Martinelli rimetterà dal fondo.

63' - Primo cambio per la Fiorentina: fuori Nardi, dentro Toci.

61' - Kayode non riesce a sfruttare al meglio un contropiede dopo una bella sgassata.

56' - Buona uscita di Martinelli su un corner. Siamo ancora in attesa della prima, vera occasione per almeno una delle due squadre.

53' - Lucchesi con una scivolata super ferma un pericolosissimo contropiede del Lecce. In precedenza era stato Capasso ad impensierire la difesa giallorossa.

50' - Dall'altra parte è Distefano che tenta di accendersi con scarsi risultati.

48' - Ci prova ancora dalla distanza Berisha per il Lecce, ma come nel primo tempo spara in curva.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi per le due squadre: in campo gli stessi 22 del primo tempo.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - Kayode prova ad entrare in area ma inciampa e perde il pallone. Poi commette fallo.

42' - Berisha ci prova da lontanissimo non calciando affatto male: purtroppo per lui il pallone si alza e finisce in curva.

40' - Scavallato il quarantesimo minuto di gioco e ancora non c'è stata nessuna occasione degna di nota. Dopo i primi minuti a prevalenza giallorossa, è la Fiorentina a gestire il pallone con un possesso che però finora è stato piuttosto sterile.

36' - Anche Krastev rischia un po' cincischiando con il pallone tra i piedi da ultimo uomo. Alla fine sbroglia la questione l'arbitro fischiando un fallo a Corfitzen.

34' - Che rischio per la Fiorentina! Martinelli combina un pasticcio lisciando un rinvio, il pallone si impenna in area e alla fine dopo un batti e ribatti la difesa riesce ad allontanare.

33' - Primo tiro della Fiorentina dalla distanza, con una conclusione di Berti che però viene murata.

31' - Giallo anche per Corfitzen del Lecce per un fallo a centrocampo su Distefano.

29' - Giallo per Harder che arriva in ritardo su Vulturar a centrocampo.

27' - Kayode sbaglia un passaggio non difficile per Amatucci al limite dell'area. Ennesima azione inefficace della Fiorentina.

24' - Pochissime emozioni al Mapei Stadium. Squadre che sembrano avere più paura di prendere gol che voglia di farlo.

20' - Niente da fare: la Fiorentina ora ha il baricentro più alto ma comunque non fioccano certo le occasioni.

17' - Berti fallisce un facile passaggio che avrebbe propiziato un contropiede. Partita bloccata quando stiamo per arrivare ai 20 minuti di gioco.

11' - Harder rischia con un retropassaggio per Martinelli: il portiere esce basso e blocca il pallone con le mani, il Lecce però protesta chiedendo una punizione a due.

10' - Ci prova anche la Fiorentina con un corner respinto. La squadra di Aquilani sta provando a mettere il muso avanti per la prima volta in partita.

7' - Gran chiusura di Lucchesi che in scivolata blocca un tiro pericolosissimo di Berisha. Palla in corner poi allontanato dai viola.

4' - Prime fasi di studio con il Lecce che ha provato in un paio di occasioni a mettere in difficoltà la difesa viola, brava però a coprire bene.

0' - VIA! SI PARTE!

20:20 - Fischio d'inizio alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Tutto pronto per la finale del Campionato Primavera che decreterà la squadra Campione d'Italia. I viola di Alberto Aquilani sfideranno il Lecce di Federico Coppitelli. In caso di vittoria il Lecce conquisterebbe il trofeo per la terza volta nella sua storia, dopo i due successi consecutivi nel 2002/03 e nel 2003/04. Per la Fiorentina sarebbe il quarto titolo, quarant'anni dopo l'ultimo trionfo datato 1982/83.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Lecce-Fiorentina, finale del Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Berisha, Vulturar, McJannet; Corfitzen, Burnete, Salomaa. A disp.: Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Bruhn, Samek, Bruns, Gueddar, Daka, Nikko, Minerva, Borgo, Hegland, Kljun, Davis. Allenatore: Federico Coppitelli.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Comuzzo, Krastev, Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti; Capasso, Nardi, Distefano. A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Sene, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Padilla Mendoza, Toci, Ievoli, Gentile. Allenatore: Alberto Aquilani.