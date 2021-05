PRIMAVERA, Gara vitale con il Genoa: due assenti

Sarà una gara di fondamentale importanza quella che la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani affronterà domani mattina (ore 10:30, diretta su Sportitalia) contro il Genoa: i baby viola - reduci da tre ko consecutivi in campionato intervallati dalla conquista della Coppa Italia per la terza volta consecutiva - vanno infatti a caccia di punti salvezza che potrebbero dare alla classifica dei toscani una boccata d’ossigeno, visto che la classifica resta oltremodo complicata (i viola sono al dodicesimo posto, a +2 sulla zona playout) e che le prossime tre gare saranno contro formazioni d’alta classifica (Inter, Spal e Atalanta). Aquilani dovrà fare a meno degli squalificati Neri e Frison ed è pronto a rilanciare dal 1’ Dutu in difesa. Nelle gare di ieri e oggi, intanto, buoni risultati in ottica permanenza in Primavera 1: hanno perso sia Cagliari (0-2 con l’Atalanta), che Lazio (2-1 con il Milan) che il Bologna (0-3 con l’Empoli).