PRIMAVERA, Arriva la prima panchina per il 2001 Fruk

Da oggetto misterioso alla prima panchina con la Primavera di Emiliano Bigica: è finalmente arrivato il momento del centrocampista croato classe 2001 Toni Fruk arrivato lo scorso gennaio in maglia viola dal Royal Excel Mouscron ma rimasto fino ad oggi inutilizzato per un problema alla caviglia che di recente lo ha costretto anche a subire un'operazione e a saltare tutto il ritiro estivo coi baby viola. Ricordiamo che in passato - nel corso delle aspre contestazioni della Curva alla precedente gestione sportiva e in particolare verso Pantaleo Corvino - il nome del giovane Fruk era stato anche oggetto di uno striscione che polemizzava contro l'esborso da 1,5 milioni per arrivare al giocatore (LEGGI QUI).