PRIMAVERA, Al 45' sotto 1-0: due "orrori" arbitrali

Finisce 1-0 per la Roma il primo tempo della sfida del "Tre Fontane" contro la Fiorentina Primavera, colpita al 7' da un rigore trasformato da Riccardi. Eppure ci sono almeno due evidenti errori arbitrali che hanno penalizzato i viola in questa prima frazione: il rigore assegnato dopo 6' per un presunto fallo di Lovisa su un avversario (il mediano viola ha protestato molto e le immagini mostrano che il contatto non è falloso) ma soprattutto il secondo giallo non dato a Sdaigui per un entrata a gamba tesa su Koffi (poteva valere da solo il rosso diretto). Nel finale, tocco spalla-braccio in area della Roma da parte di un giocatore giallorosso ma in questo caso l'arbitro, che è il signor Cudini della sezione di Fermo, lascia correre. Nel complesso, sotto il piano del gioco e delle occasioni, si sono fatti preferire nettamente i viola, con svariate parate di Cardinali (una su Beloko eccezionale) e un palo colpito da Koffi al 20'. Se il buongiorno (arbitrale) si vede dal mattino...