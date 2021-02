PRIMAVERA, 2-1 al Milan: ora ai quarti la Juventus

Finisce per 2-1 la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Milan: un successo importante per la squadra di Aquilani (sotto gli occhi di Commisso, Pradè e Prandelli) che permette così ai viola di avanzare nel tabellone e di qualificarsi ai quarti, dove Fiorini e compagni troveranno la Juventus, che ha battuto 2-1 la Samp. I viola partono forte e dopo 13’ sono già avanti 2-0: Fiorini, al 3’, realizza su rigore il vantaggio viola dopo un fallo in area rossonera su Bianco mentre dieci minuti dopo Spalluto, al termine di una bella azione personale di Di Stefano, fulmina l’estremo difensore rossonero Moleri per il raddoppio. Nel finale del primo tempo la squadra di Giunti torna in gara con la rete di testa di Nasti ma non riesce a pareggiare nella ripresa, dove i viola fanno buona guardia e gestiscono il prezioso vantaggio. Dopo la vittoria di domenica sull’Inter, la Fiorentina fa male all’altra sponda di Milano e supera il Milan 2-1.