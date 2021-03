PRANDELLI, In campagna con la testa al futuro c.s.

Tra le notizie che hanno avuto più risalto oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella relativa alle prospettive lavorative di Cesare Prandelli, dopo la clamorose dimissioni rassegnate ieri alla Fiorentina: La Gazzetta dello Sport stamattina ha ipotizzato che l'ex tecnico viola (tra un pensiero alla sua amata campagna e l'altro) potrebbe essere la figura giusta per diventare il Direttore del Centro Sportivo a Bagno a Ripoli. Chi meglio di un ex c.t. con i colori viola come seconda pelle potrebbe spiegare ai ragazzi e alle ragazze che entreranno in quel mondo cosa vuol dire giocare per la Fiorentina?

