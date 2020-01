PRADÈ, Su Pedro: "Era difficile tenerlo. I brasiliani..."

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è intervenuto nella giornata odierna nel corso della conferenza stampa (LEGGI QUA) per comunicare il rinnovo di Riccardo Sottil fino al 2024 con opzione per il 2025. Queste le sue parole sul futuro di Pedro: "Pedro è arrivato qui con un deificit importante, il quinto mese è tornato a disposizione... Per i brasiliani quando arriva il Flamengo è difficilissimo tenerli. Potrebbe essere considerato un fallimento tecnico, ma non a livello economico. È un ragazzo giusto, che ci ha messo tutto. Se diventerà top potremmo riprenderlo. Amantino Mancini nei primi 6 mesi non fece niente alla Roma, poi andò in prestito, l'anno dopo non sapevamo a chi darlo, fece la preparazione con noi ed ha fatto quello che ha fatto".