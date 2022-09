INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CLASSE 2003 DAVID PASSERÀ AL PIACENZA Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... NOTIZIE DI FV PRADÈ, COSA È SUCCESSO CON L'EMPOLI NEL MERCATO Nella conferenza stampa di oggi il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha parlato così del mercato e dei rapporti con l'Empoli: "Non c'è mai stato nulla di caldo... sono classiche situazioni di mercato in cui si parla. Noi all'ultimo... Nella conferenza stampa di oggi il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha parlato così del mercato e dei rapporti con l'Empoli: "Non c'è mai stato nulla di caldo... sono classiche situazioni di mercato in cui si parla. Noi all'ultimo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi