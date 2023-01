POSSIBILI NUOVI SCENARI ALL'ORIZZONTE

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato, in casa Fiorentina potrebbero delinearsi nuovi scenari che prima di ieri sembravano già più che tracciati. Perché proprio fino a ieri pomeriggio sembrava che la società viola fosse vicino alla chiusura dell'affare che avrebbe portato Josip Brekalo in riva all'Arno. Invece, la trattativa ha subito una brusca frenata per via di qualche intoppo di troppo dovuto alle commissioni, ai dubbi sulle condizioni fisiche del calciatore, senza tralasciare la questione delle liste.

Non è da escludere che questo improvviso raffredamento della trattativa possa essere anche dato dal fatto che nelle ultime ore in casa Fiorentina ci sia stato un cambio di strategia da parte della società, che più che puntare su un esterno, avrebbe deciso di virare su un attaccante. Se la dirigenza viola avesse deciso di stravolgere le carte in tavola è normale che questa ultima settimana di mercato risulta essere decisiva, con possibili nuovi scenari che potrebbero nascere all'orizzonte.

La sensazione è che per Brekalo potrebbero esserci nuovi sviluppi nei prossimi giorni, e una volta concluso l'affare che porterà Sirigu a Firenze e Gollini al Napoli, le energie dell'area tecnica viola dovrebbero concentrarsi tutte sull'individuare il giusto rinforzo che possa colmare quelle lacune che la squadra ha mostrato finora nel reparto offensivo. Una ricerca sicuramente non facile che per certi versi diventa quasi una corsa contro il tempo, e che dopo la sconfitta con il Torino diventa quasi inevitabile per risolvere un problema che persiste ormai da troppo tempo.