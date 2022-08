PORTA, MEDIANA E ATTACCO: I TRE BALLOTTAGGI PER LA CREMO

Archiviata una giornata molto importante per il futuro della Fiorentina come quella di ieri, con il rinnovo di Nikola Milenkovic che permette ad Italiano di guardare con serenità al futuro, per il tecnico viola è già tempo di pensare alla Cremonese e all'inizio infuocato. Sei partite in 17 giorni per indirizzare subito la stagione, con nel mezzo lo spareggio di Conference che metterà il Twente sul cammino della Fiorentina. Prima però la Cremonese, contro la quale Italiano dovrà già sciogliere diversi ballottaggi che presumibilmente ci porteremo dietro tutto l'anno.

Il primo è in porta, con Gollini che vorrebbe partire subito con una maglia da titolare ma Terracciano che non sembra aver intenzione di "abdicare". Nelle ultime amichevoli Italiano ha dimostrato di voler ancora puntare sulle sicurezze dell'ex Empoli e contro la Cremonese parte con un 1% di possibilità in più di giocare titolare.

Il secondo è in mediana, dove Amrabat e Mandragora si giocano una maglia da titolare: il marocchino conosce alla perfezione i dettami di Italiano ed è stata sostanzialmente la grande scelta dell'estate a scapito di Torreira. In questo momento è in vantaggio sull'ex Torino ma in questi due giorni le gerarchie potrebbero anche ribaltarsi.

Infine l'attacco, dove Cabral era qualche passo indietro a Jovic ma - complice anche una bella doppietta nell'allenamento congiunto di ieri con il Terranuova Traiana - si candida ad un posto da titolare. Difficile che Jovic possa lasciargli facilmente l'esordio, ma Italiano valuterà fino all'ultimo il da farsi.

D'altronde che per il mister gigliato ci fosse lavoro extra per quanto riguarda le scelte da fare si sapeva da tempo e anzi, è stata una delle richieste alla società: con la Cremonese sarà il primo test anche per capire chi davvero è più in forma e chi no.