Playoff Champions, la Fiorentina spinge le rimonte di Milan e Atalanta per quel posto in Europa

Stasera inizieranno le gare di ritorno di Champions League in cui sono impegnate complessivamente tre italiane: Milan e Atalanta stasera e Juventus domani. Giovedì toccherà alla Roma in Europa League. Risultati che andranno tenuti d'occhio, non tanto per solidarietà tra italiane quanto per sperare di riappropriarsi del quinto posto in Champions.

Con la Fiorentina scivolata in classifica a causa di alcuni inciampi come quello inaspettato di domenica con il Como la Champions è certo un miraggio anche se la matematica e una nuova striscia positiva come le otto vittorie tra ottobre e novembre la speranza resta, soprattutto, e forse solamente in quel caso, se appunto all'Italia toccassero cinque posti.

La Spagna ha superato l'Italia trascinata dalle vittorie del Real o del Betis tanto per citarne due, le sconfitte di Milan e Atalanta hanno fatto il resto. Ecco perché allora sarebbe fondamentale che le due squadre stasera rimontassero rispettivamente il 2-1 e l'1-0 subiti all'andata, facendo magari leva sul fattore campo. Domani invece sarà la Juve a difendere il vantaggio di 2-1 ad Eindhoven. Mentre in Europa League la Roma giovedì cercherà di sfruttare all'Olimpico l'1-1 di Porto.

La classifica attuale:

1 Inghilterra: 20.892

2 Spagna 18.035

3 Italia 17.687

4 Germania 15.421

5 Portogallo 15.350