PIATEK, Lo scopritore a FV: "Giocatore da big"

Krzysztof Piatek è l'ultimo colpo di mercato della Fiorentina e ieri, nel giorno della sua presentazione ufficiale, la redazione di FirenzeViola.it ha deciso di contattare l'allenatore che per primo ha puntato su di lui, Andrzej Bolisega, che ai nostri microfoni ci ha svelato qualche dettaglio sulla carriera del Pistolero polacco: "Noi viviamo ai piedi dei Monti Owl, e questa regione è famosa per i suoi splendidi paesaggi, ma anche per i talenti calcistici. Fin dall'inizio si è distinto per i gol, il coraggio e il suo carattere forte. È interessante notare come Piatek non si sia distinto dagli altri compagni solo per le sua qualità, ma deve il suo successo alla diligenza e alla coerenza. Proprio per questo sono sempre stato convinto che se avesse avuto la possibilità di giocare in un grande club, avrebbe fatto benissimo".

Clicca qui per l'intervista integrale.