PERONDI, Metto like ai viola. 2 anni meravigliosi

A margine dell'evento "Un gioco da ragazze" in programma a Firenze, il professor Francesco Perondi, ex preparatore atletico di Pioli alla Fiorentina oggi collaboratore della Nazionale femminile, ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it:"Quello femminile è un movimento in grande espansione. Ho avuto il piacere di partecipare al Mondiale in Francia e conoscere meglio questo mondo, adesso ne sto apprezzando le particolarità".

Se danno più soddisfazione i calciatori o le calciatrici? "Non ci sono particolari differenze. Sinceramente mi gratifica il fatto di pensare che son sempre riuscito ad avere empatia con chi ho collaborato".

Cosa può dare il calcio femminile? "La freschezza che hanno le ragazze nelle proprie prestazioni è da invidiare. In più c'è l'entusiasmo e la naturalità".

Ricordi di Firenze? "Ho fatto due anni meravigliosi qui. Ho apprezzato la città, l'ambiente e il calore dei tifosi. Dal mio punto di vista sono stati meravigliosi, poi i risultati non hanno accompagnato tutto questo".

Commisso? "Ha portato tantissimo entusiasmo, facendo acquisti importanti che hanno rivitalizzato la piazza. Metto i like sui social viola perché qui ho lasciato un pezzo del mio cuore: mi fa piacere. Può essere una buona spinta a dare alla città un piano di infrastrutture che merita".

Pioli? "Prendere le situazioni in corsa non è mai semplice, specie al Milan. Devi sempre vincere e anche i giocatori sentono la pressione dell'ambiente, ma hanno le potenzialità per venire fuori dalla situazione".