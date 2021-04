PECCI A FV, Amrabat e Pulgar non sono due registi

Nel corso della lunga intervista rilasciata ieri a Firenzeviola.it, l'ex centrocampista di Bologna e Fiorentina Eraldo Pecci ha detto la sua anche sul centrocampo dei viola. Ecco il suo pensiero in merito: "Per me non sono registi, nessuno dei due. Amrabat contro una grande squadra che fa gioco rende sempre meglio perché ruba palla e riparte, come nel Verona, sta attaccato al proprio uomo ma non sa proporre. Pulgar invece è più bravo in fase di possesso ed ha un calcio più pulito e un buon piede per punizioni o rigori ma non ha ancora la consacrazione da regista. Se ha fatto il salto di qualità? No perché in fondo le due squadre si equivalgono, deve proseguire la sua crescita".

