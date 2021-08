PASQUATO A FV, Torreira all'estero è migliorato ancora

Cristian Pasquato, ex attaccante del Pescara che insieme a Torreira ha condiviso quasi due anni con addosso la maglia dei Delfini, ha detto la sua sul nuovo acquisto della Fiorentina. Queste le sue parole ieri a FirenzeViola.it: "Aveva grandissimi numeri e poi abbiamo visto tutti la sua storia calcistica. Ha qualità, quantità. È un motorino, un giocatore completo. Allo stesso tempo le esperienze che ha avuto all’estero lo hanno fatto crescere. È stato in due squadre top dove sicuramente avrà imparato e immagazzinato ancor di più dei concetti che lo completano di più come giocatore".

CLICCA QUI per l'intervista completa