PAR-FIO, Maxi esodo viola: 3mila biglietti già venduti

Aumenta la febbre dei tifosi per l'esordio in campionato della Fiorentina al Tardini di Parma in programma per sabato 17 agosto alle 18.30. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo l'apertura della vendita dei biglietti per il settore ospiti avvenuta nella giornata di ieri, sono andati letteralmente a ruba il primo blocco di tagliandi riservati ai sostenitori viola. Sono tremila i biglietti già acquistati, un numero importante per la prima trasferta stagionale della squadra di Palladino.