PALLADINO, Gudmundsson? Sa bene che deve dare qualcosa in più

© foto di Federico De Luca 2025

Il tecnico Raffaele Palladino in conferenza stampa ha anche parlato di alcuni singoli, come ad esempio Gudmundsson che sta vivendo un momento non particolarmente positivo: "Ci ho parlato ieri, si è allenato alla grande in settimana e l'ho visto meglio fisicamente. Sa bene che deve dare qualcosa in più. Ha bisogno di fiducia e magari anche di qualche gol. Sta cercando di ritrovare la forma migliore per il bene della Fiorentina, ci tiene molto a fare bene".

Su Pongracic: "Marin sta lavorando benissimo, è da due settimane che sta alzando la sua condizione e lavora sui principi di gioco. Ho parlato due ore fa con lui e sono certo che appena avrà la sua occasione la sfrutterà". (QUI LA CONFERENZA COMPLETA)