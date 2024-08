PALLADINO, Amrabat? Chi è qua darà tutto per la maglia

Durante la conferenza stampa della vigilia di Puskas Akademia-Fiorentina, il tecnico viola Raffaele Palladino ha risposto anche ad alcune domande legate a calciatori all'interno del suo organico ma avvolti da rumors di mercato. Il riferimento può andare innanzitutto a Sofyan Amrabat, centrocampista che domani dovrebbe regolarmente giocare nonostante le voci su un suo imminente addio siano sempre più pressanti. Senza parlare nello specifico del caso del marocchino, Palladino ha parlato così della condizione che sta vivendo il gruppo squadra: ""I giocatori stanno tutti bene, nessuno pensa al mercato. Chi è qui è perché tiene alla maglia della Fiorentina. Poi è ovvio che il mercato è parte di questo periodo, chi non è con noi adesso è perché è coinvolto in alcune trattative. Noi non dobbiamo però pensare al calciomercato ma solo alla gara di domani".

QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA