PALI-TRAVERSE, Frosinone e Fiorentina sul podio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina e Frosinone, che si affronteranno domenica prossima al Franchi, alle ore 12.30, hanno in comune la sfortuna o la poca precisione al tiro: sono infatti sul podio dei legni (pali e traverse) colpiti. Ben 11 per i viola (in buona compagnia con Atalanta, Napoli e Roma), uno in più per il Frosinone. In cima alla particolare classifica c'è il Genoa di Gilardino con 13 legni colpiti. L'ultimo in ordine di tempo a colpire una traversa è stato Belotti a Lecce.