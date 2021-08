PAGELLE FV, Gonzalez ok, certezza Vlahovic. Gli altri..

TERRACCIANO S.V. Italiano stabilisce subito i compiti tra i due portieri e Terracciano sarà dunque il titolare in Coppa. Ma stasera la partita poteva guardarla dagli spalti visto che il Cosenza non si è mai affacciato dalle sue parti.

VENUTI 7 Serve alcuni cross interessanti al centro per gli attaccanti ma ha la sfortuna di agire sulla fascia meno attiva visto che la catena con Callejon funziona poco. Poi ad inizio ripresa va a prendersi la soddisfazione del gol con un bel sinistro. Prova anche a fare il bis.



MILENKOVIC 6.5 Schierato a sorpresa, visto che è dato ormai in partenza, non sembra uno con la testa altrove anche se il Cosenza non è impegnativo per la difesa viola ed entrambi i centrali impostano e vanno a saltare sui calci piazzati. Sul cross di Biraghi "rischia" anche di segnare. Per il resto ordinaria amministrazione



PEZZELLA 6 Mercato o meno la fascia resta salda al suo braccio. La partita non è probante per la difesa ma lui gioca con la solita generosità di chi vuole dimostrare di essere sempre un titolare. Suo il colpo di testa-assist per il secondo gol di Vlahovic.



BIRAGHI 6.5 Gioie e dolori come sempre. Parte col diesel tirando sugli avversari e suscitando così i primi mormorii dagli spalti che sembrano però sbloccarlo visto che poi imbecca un paio di assist interessanti soprattutto per Gonzalez che sul primo colpisce la traversa e sul secondo segna. Sempre su un suo tiro anche Milenkovic stava per segnare



BONAVENTURA 6 Con Maleh ad inserirsi, si limita a cercare il fraseggio a centrocampo per gestire il gioco senza rischi, con qualche tiro pericoloso ma senza impressionare troppo

(32' ST BENASSI SV)



PULGAR 6 Guida la mediana senza patemi d'animo ma si limita a svolgere il compitino, giocando attaccato alla difesa anche se l'avversario è modesto e non supera mai la metà campo.

(42' ST BIANCO SV)



MALEH 7 Ottima impressione, tra i migliori in campo. In fase di attacco gioca praticamente in linea con gli attaccanti e prova a mandare più volte Vlahovic in porta. Si fa apprezzare contribuendo a rendere vivace la zona sinistra del campo

(23' st CASTROVILLI SV)



CALLEJON 5.5 La catena di destra non funziona e la colpa è senz'altro anche e soprattutto la sua che si propone poco, resta dietro rispetto alla linea degli attaccanti toccando così pochissimi palloni. L'unico squillo dopo 60 minuti, troppo poco.

(23' ST SAPONARA SV)



VLAHOVIC 7.5 Il pubblico chiama, Vlahovic risponde con una doppietta e un paio di gol sfiorati. il serbo ci mette tre minuti per andare in gol e prima ci era andato vicino su suggerimento di Maleh poi raddoppia alla fine del primo tempo. Ha ragione Italiano: Vlahovic non è un problema (finché ce l'hai).



GONZALEZ 7.5 Assist per Vlahovic, traversa e primo gol in viola: si presenta così il giocatore argentino alla prima partita ufficiale. Sembra anche intendersi bene con i compagni di reparto e con Biraghi del quale raccoglie un paio di assist

(23' ST SOTTIL SV Dopo dieci minuti sfiora il gol ma è un fuoco di paglia)