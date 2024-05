OLY-FIO 0-0, Viola in pressione: doppia chance al 20'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina che fa la partita, Olympiacos che prova a ripartire e doppia chance per i ragazzi di Italiano quando siamo a ridosso del 20': prima ci prova Bonaventura con un piazzato da centro area su palla vagante, conclusione centrale bloccata da Tsolakis. Passano una manciata di secondi e davanti al portiere greco si presenta Nico Gonzalez che, da posizione decentrata e in corsa, tenta un lob, intercettato però in uscita dall'estremo difensore biancorosso.