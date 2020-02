OGGI E DOMANI

L'oggi e il domani viola archiviano quasi inevitabilmente le roventi polemiche post Juventus. In mezzo allo scenario dei giorni a seguire la sfida di Torino arriva la pubblicazione del bando per l'area Mercafir, quasi che tutte le questioni aperte entrassero in una fase decisiva. Di certo per Commisso la visita inaugurata con la sfida di coppa a Milano prosegue senza respiro, com'è ormai da prassi, e nemmeno troppo scalfita dall'inconveniente occorso nel match con i bianconeri.

E' vero che il dopo gara ha esposto il presidente al vento mediatico contrario, in più frangenti discutibile, ma è altrettanto vero che proprio la discesa in campo ha forgiato il sodalizio con una piazza che vede nel proprietario del club il suo primo, strenue difensore. Populismo o meno, una società che intervenisse prontamente e, nel caso, anche duramente era quanto si auspicava da lustri, per non dire di più. Anche con questo si spiegano i moti d'orgoglio respirati in città nelle ultime 48 ore.

Non solo, perchè il trattamento rimediato sul rettangolo di gioco non deve oscurare nemmeno il lavoro svolto nel mercato di gennaio,raccontato ieri in sala stampa da Barone a Pradè. Dei vari interventi il rinvio a un mercato estivo che si preannuncia altrettanto ambizioso è probabilmente il più stimolante, ma più in generale è tutta l'architettura degli acquisti che invita all'ottimismo, più o meno come nel caso del rientro in gruppo di Castrovilli. Tornare ad avere a disposizione il centrocampista è la notizia migliore per Iachini in vista della sfida all'Atalanta: la qualità ritrovata per affrontare con fiducia l'impegno di sabato contro i nerazzurri.