ODRIOZOLA, Tornato oggi ad allenarsi con il gruppo

Giornata importante per Vincenzo Italiano, che in vista della partita di domenica all'ora di pranzo tra la Fiorentina e il Bologna recupera una pedina essenziale del suo undici. Come da previsioni e anticipato anche su FirenzeViola.it, quest'oggi nell'allenamento pomeridiano Alvaro Odriozola, fermo per infortunio dal primo tempo con la Juventus di una settimana fa, è tornato ad allenarsi col gruppo.