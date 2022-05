ODRIOZOLA OUT QUANTO PESA? I NUMERI CON LUI E CON VENUTI

Il sabato di casa Fiorentina ha portato in dote una brutta notizia per quanto riguarda Alvaro Odriozola, vittima di un affaticamento muscolare che ha messo ko il terzino spagnolo in vista della partita di domani contro il Milan. Un altro acciacco che non ci voleva, sia perché il momento della stagione è topico e le partite sono tante in pochi giorni, sia perché il ritorno dello spagnolo era stato subito importante per Italiano, con due buone prestazioni con Salernitana e Udinese.

Problemi fisici che hanno costellato gli ultimi due mesi di Odriozola a Firenze: quella di domani sarà la sesta partita su nove saltata per infortunio dal mese di marzo ad oggi. Che poi è il vero punto interrogativo anche in vista dell'estate, con Fiorentina e Real Madrid chiamate a trattare il futuro di Odriozola sulla base del trasferimento a titolo definitivo, la formula che vorrebbe il club madrileno laureatosi oggi campione di Spagna. Quale che sarà il futuro, comunque, oggi ad Italiano e alla Fiorentina interessa il presente, che si identifica con il nome di Lorenzo Venuti.

Toccherà ancora al terzino nato a Montevarchi prendere possesso della fascia destra. Ma come è andata la Fiorentina con Venuti in campo? Sono 19 le sfide di Serie A giocate in stagione, e le statistiche sono impressionantemente simili a quelle della Fiorentina con Odriozola: entrambi hanno messo in cascina 11 vittorie e praticamente lo stesso numero di pareggi. Unica differenza le sconfitte, che nelle 24 partite di Odriozola sono state 10, Venuti invece è a 4.

Il Milan poi è nel destino di Venuti, che all'andata ha vissuto forse il suo momento più alto in maglia viola con una prestazione super da centrale di difesa. Domani a San Siro il test sarà - se possibile - ancora più probante: riuscirà Venuti a riguadagnarsi i gradi persi dopo le ultime prestazioni?

Questo il dettaglio della Fiorentina con Odriozola o con Venuti.

Fiorentina con Alvaro Odriozola: 24 partite, 11 vittorie - 10 sconfitte - 3 pareggi

Fiorentina con Lorenzo Venuti: 19 partite, 11 vittorie - 4 sconfitte - 4 pareggi