ODRIOZOLA O VENUTI: IL DUBBIO DI ITALIANO. SARÀ SORPASSO?

Nella formazione che tra due giorni esatti sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium resiste qualche ballottaggio, anche se ogni giorno che passa Italiano ha le idee sempre più chiare. Chi andrà sulla destra però resterà un dubbio fino alla fine per l'allenatore nato a Karlsruhe. L'affidabilità e l'approccio più difensivo di Venuti oppure la spinta e la rapidità di Odriozola?

Lo stesso Italiano rispondendo ai tifosi sui social della Fiorentina ha parlato dell'esterno spagnolo, escludendo per lui un futuro prossimo da esterno alto e non svelando se contro la Juventus si riprenderà il posto che nelle ultime tre partite è stato proprietà di Venuti.

Vero è che l'impatto avuto contro lo Spezia pende a favore di Odriozola, anche se fin qui contro le big Italiano sembra non fidarsi totalmente del giocatore di proprietà del Real Madrid, tant'è che contro Roma, Atalanta e Lazio ha giocato Venuti, contro l'Inter addirittura Benassi. Solo contro il Napoli è stato scelto il classe '95, che vorrebbe dunque giocare il big-match e sfidare la Juventus che qualche anno fa aveva messo gli occhi su di lui per sostituire Lichsteiner.

Dovrà vedersela con un Venuti sempre più in crescita e difficile da superare nelle gerarchie. Per adesso sono 432 minuti per Odriozola in campionato, 419 invece per Venuti: sarà sorpasso o no sabato sera?