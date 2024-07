OCCHI SU PARIGI: BELTRAN E LA SUA ARGENTINA PUNTANO ALLA MEDAGLIA

FirenzeViola.it

Manca solo un giorno all'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. All'ombra della Tour Eiffel per 17 giorni si vivrà l'evento sportivo più atteso, dove sono previste un totale di 329 gare con medaglie in palio. La Cerimonia di Apertura si terrà nella capitale francese il 26 luglio alle 19:30 mentre le prime gare, inizieranno due giorni prima, ovvero domani. Tra queste c'è anche l'Argentina U23 con la quale è impegnato Lucas Beltran. A questi Giochi Olimpici infatti ci sarà anche un po' di Fiorentina, visto che l'attaccante viola sarà impegnato domani con la sua Nazionale per la prima partita del girone.

Il gruppo B in cui è finita l'Albiceleste U23 sembra essere alla portata della squadra guidata dal Ct Mascherano, che affronterà le seguenti avversarie: domani alle 15:00 il Marocco, il 27 luglio alle 15:00 l'Iraq, per poi finire con l'Ucraina il 30 luglio alle 17:00. L’Argentina U23, medaglia d’oro ad Atene 2004 e Pechino 2008, punta a fare meglio rispetto alle Olimpiadi di Tokyo, dove non andò oltre alla prima fase, mentre adesso rientra tra le favorite dell'edizione attuale insieme a Spagna e Francia. Tuttavia Javier Mascherano ha messo il carico pesante: può contare su quattro campioni del mondo come Julian Alvarez, Nicolas Otamendi, Geronimo Rulli e Thiago Almada, con i primi tre che hanno fatto bis nella recente Copa America.

Con la convocazione di Julian Alvarez e Thiago Almada, Beltran potrebbe anche rischiare il posto, visto che la concorrenza davanti non manca. Tra gli attaccanti figura anche uno dei figli di Diego Simeone, Giuliano Simeone che però ha un ruolo diverso rispetto all'attaccante viola. Ad ogni modo Beltran sarà impegnato almeno fino a fine mese e salterà quindi tutta la tournée in Inghilterra, nella speranza che Palladino lo possa avere a disposizione a metà agosto. Se l'Argentina U23 dovesse superare il girone o arrivare fino in fondo alla competizione (la finale è in programma venerdì 9 agosto), Beltran potrebbe tornare a campionato già iniziato.