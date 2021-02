Tutt'altro che positivi i risultati che chiudono la seconda giornata di ritorno. Nel giro di qualche ora i viola si trovano superati da Bologna e Udinese dopo che nella giornata di sabato anche altre squadre avevano approfittato dello stop con l'Inter, segno che l'equilibrio in classifica non si è interrotto. Logico che sulla carta non si trattasse di un turno favorevole, tanto più considerate le assenze, altrettanto che adesso assumano notevole importanza i prossimi impegni.

In effetti a cominciare da domenica Prandelli e i suoi sono chiamati a capitalizzare il più possibile le proprie prestazioni, anche perchè nel girone d'andata il tris di gare in arrivo non regalò troppe soddisfazioni. Solo la vittoria - sofferta - con l'Udinese rimise in carreggiata la squadra allora allenata da Iachini, dopo il ko con la Sampdoria e il pareggio con lo Spezia (nonostante il doppio vantaggio iniziale).

Cambiare il trend in questione è l'imperativo per la Fiorentina che farà bene a ritrovare grinta e agonismo mostrato in inferiorità numerica a Torino e dimenticare in fretta la resa del secondo tempo contro i nerazzurri. Perchè la classifica si fa nuovamente corta e pur avendo ritrovato uno spirito di gruppo che consente un legittimo ottimismo sarà bene tenere gli occhi aperti sul campionato nel corso di un mese di febbraio fondamentale.