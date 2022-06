OBIETTIVI, Fascia sinistra: J.Galan e l'offerta viola

Dopo un’annata sorprendente e terminata in maniera splendida con la qualificazione in Conference League, la Fiorentina sarà attesa da una sessione di mercato dove interverrà su vari aspetti. Ad oggi troviamo alcune zone di campo che sono “scoperte”, oggetto di vuoti da colmare lasciati da giocatori in partenza per un motivo o per un altro, ma ci sono anche situazioni dove l’obiettivo è semplicemente quello di rafforzare il reparto oppure di coprirlo maggiormente: è il caso della fascia sinistra difensiva.

Al momento in quella fetta di campo c’è solamente Cristiano Biraghi, dato che Terzic sembra essere in procinto di lasciare Firenze, non avendo convinto del tutto. La società sta valutando diversi profili da affiancare al capitano viola: la notizia odierna riportata da TMW è che la Fiorentina si sta muovendo in questo senso facendo recapitare al Celta Vigo un’offerta da 7 milioni più il cartellino di Dragowski (valutato 3) per Javi Galan. Ma chi è esattamente questo giocatore?

Laterale sinistro spagnolo classe ‘94, disputa diverse annate di Serie B iberica con la maglia del Cordoba. Nel mercato invernale del 2019 passa all’Huesca, dove assaggia per 6 mesi il palcoscenico de LaLiga. Al termine della stagione retrocede, ma l’anno successivo vince il campionato e ritorna nella massima serie spagnola, giocata sempre con la maglia dell’Huesca. Nell’estate 2021 passa al Celta Vigo, affermandosi un punto di riferimento di una squadra che centra senza problemi la salvezza.

Conta in tutto quasi 100 presenze in Liga e ha sempre terminato l’anno con un piccolo numero di assist all’attivo, che oscillano tra i 2 e i 5 a stagione. Ma la caratteristica che più salta agli occhi è la sua duttilità: Galan infatti è stato impiegato durante la sua carriera in tutte le porzioni di campo della fascia sinistra, dunque sia da terzino che da esterno di centrocampo o d’attacco. Insomma la sua malleabilità tattica potrebbe rappresentare un ulteriore fattore per il quale Italiano potrebbe gradire il suo arrivo a Firenze.

Ora la domanda che sorge è una sola: dato che la società ha già presentato un’offerta concreta, Galan potrebbe essere considerato un semplice ma funzionale sparring-partner di Biraghi oppure potrebbe insidiare il capitano viola per il posto da titolare?