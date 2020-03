NUOVOSTADIO: MANDA LE TUE IDEE A FIRENZEVIOLA.IT!

Rocco Commisso, due giorni fa, ha aperto un grandissimo punto interrogativo sul nuovo stadio della Fiorentina, ufficializzando che la società viola non parteciperà al bando per l'assegnazione dell'area Mercafir creato per volontà del sindaco Nardella. Una presa di posizione netta, espressa attraverso una lunga lettera del proprietario viola nella quale ha fatto capire che la gara pubblica avrebbe nascosto insidie, e soprattutto non rispettato i tre criteri da lui sempre posti in essere:

- Velocità nella realizzazione

- Costi ragionevoli

- Controllo completo sull'impianto

Questi tre i passaggi dai quali non si scampa, come ribadito anche nel testo diffuso ieri l'altro. "Invitiamo tutti i leader e le Istituzioni politiche, normative e sportive, della Città di Firenze, delle città vicine, della Regione Toscana e di Roma, ad aiutare la Fiorentina a raggiungere l’obiettivo di costruire un nuovo stadio in tempi rapidi", è quanto si legge all'interno della nota, che però specifica anche la volontà di Commisso di realizzare il nuovo stadio entro i confini dell'area metropolitana fiorentina.

Qui entrate in scena voi, cari lettori di FirenzeViola.it. Perché la nostra redazione ha intenzione di raccogliere quante più idee possibili da parte del popolo viola a proposito della zona in cui potrebbe andare a sorgere il nuovo stadio della Fiorentina. Perciò, una domanda semplice, senza troppi ghirigori:

"Dove vorreste che sorgesse il #NuovoStadio?"

Potete mandarci tutte le vostre idee (tenendo conto ovviamente delle varie limitazioni messe in campo) commentando i post sui nostri profili social, oppure scrivendo una e-mail all'indirizzo redazione@firenzeviola.it, con oggetto del messaggio "#NuovoStadio".