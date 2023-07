NUOVO PORTIERE, TERRACCIANO VUOLE CAPIRE: CONCORRENZA O SPINTA A CAMBIARE?

FirenzeViola.it

Audero, Caprile, Christensen... Sono solo alcuni dei tanti portieri entrati nel mirino o comunque accostati alla Fiorentina, tutti diversi come esperienza ed età e che rende difficile dunque capire quale profilo il club stia veramente seguendo. Un giovane di prospettiva anche per i prossimi anni, un esperto potenziale titolare già ora o uno alla Sirigu, affidabile secondo di una certa età che permetta ai due baby Vannucchi-Martinelli di crescere? Dal suo profilo - la società lavora sotto traccia e proprio il portiere potrebbe essere uno dei primi colpi - dipende infatti non solo il futuro dei due giovani citati ma anche e soprattutto quello di Terracciano e Cerofolini.

Terracciano è in viola dal gennaio 2019 e piano piano si è ritagliato un ruolo importante per merito e certo approfittando di defaillance dei portieri che, ogni inizio stagione, si è ritrovato davanti per poi diventare titolare. Ma difficile scrollarsi di dosso l'etichetta di riserva, nonostante buone stagioni e tour de force tra le diverse competizioni. Ogni estate dunque ecco l'ipotetico titolare di turno con il quale dover competere, forse perché la questione portieri non è mai stata risolta del tutto dalla Fiorentina.

Ecco perché Terracciano è alla finestra per vedere chi gli affiancheranno perché se la concorrenza per lui è sempre stata uno stimolo forte, anche la tranquillità e la fiducia incondizionata di tecnico e club per un portiere sono importanti. Se la Fiorentina punta su altro, meglio chiarire subito insomma perché, dopo le buoni stagioni in viola, non mancano club pronti ad accaparrarselo; lo scorso anno lo corteggiò la Lazio, quest'anno c'era già pronto il Lecce di Corvino (che lo portò in viola).

Anche perché dietro c'è Michele Cerofolini che quando è stato chiamato in causa ha risposto presente, al quale nessuno per ora ha chiesto di trovare un'altra squadra. Potrebbe essere il segnale anche questo che la società voglia tenere lui come secondo al prossimo acquisto. Per ora il quadro non è chiaro e non lo sarà fino all'arrivo del nuovo portiere.