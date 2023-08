NUMERO 10, Tra Infantino e Bonaventura: a chi va?

FirenzeViola.it

La numero 10 della Fiorentina è in cerca di padrone. Con l'addio ed il ritorno di Castrovilli a Firenze la maglia che fu di campioni del calibro di Baggio e Rui Costa ora deve trovare un'altra schiena sulla quale apparire e la città si divide tra chi vorrebbe che calzasse sulla classe e l'esperienza di Giacomo Bonaventura e chi spera in un affascinante esperimento Gino Infantino.

Domande che si sta facendo anche la Fiorentina che tra qualche giorno dovrà comunicare i numeri di maglia ufficiali per la stagione che verrà. Le amichevoli hanno dato delle indicazioni che pendono a favore di Jack ma la soluzione argentina è tutt'altro che da escludere. In un sondaggio su queste pagine dopo Bonaventura è stato votato anche Nico Gonzalez, che però non dovrebbe cambiare la sua numero 22. L'ultima opzione è quella di non vedere nessuno con la numero 10 in attesa che sia il talento di un calciatore dell'attuale rosa a far prendere la scelta più serenamente.