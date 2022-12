NICO-SOTTIL: DAL LORO RECUPERO PASSA IL MERCATO

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Con il ritorno in campo (anche se solo per svolgere il suo lavoro personalizzato) di Nicolas Gonzalez, Vincenzo Italiano può ormai vantare una rosa quasi al completo a poco più di due settimane dalla ripresa della stagione. Certo, manca ancora il ritorno in città di Zurkowski, reduce dalle quattro panchine consecutive al Mondiale, e soprattutto di Amrabat, impegnato domani nella semifinale in Qatar e poi (nella peggiore delle ipotesi) anche nella finalina per il 3° posto del 17 dicembre. Eppure entrambi gli osservati speciali in vista della seconda parte di campionato sono adesso a piena disposizione del tecnico viola.

Oltre a Gonzalez infatti (che punta a tornare in campo il 4 di gennaio in occasione della sfida contro il Monza, ipotesi però molto difficile), anche Riccardo Sottil ha ripreso gradualmente a lavorare sul campo dopo l'operazione alla schiena in seguito ai problemi di ernia al disco. Per il classe '99 la completa ripresa per le sedute in gruppo è prevista per inizio gennaio mentre per la prima probabile convocazione si dovrà attendere almeno metà febbraio. Un periodo decisamente lungo, che il figlio d'arte proverà in tutti i modi a bruciare, ma che non esenterà la Fiorentina dal valutare l'opportunità di intervenire sul mercato per trovare un esterno pronto all'uso.

Sul tema in casa viola le bocche sono cucite (nessuno conferma ufficialmente che proprio quello dei laterali d'attacco sia un ruolo da potenziare) eppure è chiaro che l'eventuale affondo della Fiorentina su un nuovo potenziale titolare della fascia (nei giorni scorsi sono stati ipotizzati i nomi di Boga e Orsolini) dipenderà anche e soprattutto da quanto rapido sarà il recupero dei Gonzalez e Sottil, sui quali la società è in ogni caso pronta a scommettere.