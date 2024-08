NICO, La Juventus prepara l'offerta: il punto

Fonte: Pietro Lazzerini

La Juventus è pronta a fare l'offerta per Nico Gonzalez. La strada dell'argentino in casa Fiorentina è ormai chiara e la Juve, forte della volontà di essere ceduto da parte del giocatore, è pronta a far decollare l'operazione facendo un'offerta concreta. Insomma anche da Torino sale l'ottimismo che la cessione si possa fare.