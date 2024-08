NICO GONZALEZ, TUTTO IN 24-48 ORE. PER FARLO PARTIRE SERVONO 35 MILIONI. SESTA CESSIONE PIÙ REMUNERATIVA DELLA STORIA

FirenzeViola.it

Quaranotto ore, forse anche meno.Tra oggi e domani il trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus (l'Atalanta si è ormai defilata) potrebbe concretizzarsi. Siamo nella fase caldissima dell'operazione. L'idea della Fiorentina di ricavare 40 milioni dalla sua cessione sembra complicata da realizzare ma i bianconeri paiono essere al lavoro per provare ad alzare l'offerta che inizialmente si era attestata sui 30 milioni. La Fiorentina potrebbe dare il via libera alla cessione di fronte ad una proposta di circa 35 milioni. Sarebbe alla fine una soluzione che metterebbe tutti d'accordo. Il club viola si avvicinerebbe alla cifra desiderata e l'argentino (dopo tre stagioni) lascerebbe Firenze per Torino, piazza per cui stava spingendo da giorni.

La scelta di Gonzalez in effetti è ormai chiara e anche l'eventuale idea di trattenerlo a Firenze in virtù del contratto fino al 2028 sarebbe rischiosa e probabilmente controproducente, sia sotto il profilo del rendimento sia sotto l'aspetto economico (tanti giocatori tenuti a forza si sono poi svalutati). Per sbloccare l'affare Gonzalez, la Juve potrebbe anche provare a proporre Kostic come contropartita ma la sensazione è che la Fiorentina voglia slegare le due operazioni. Kostic e Arthur sono due giocatori che i bianconeri potrebbero provare ad offrire ai viola, ma per il brasiliano non paiono esserci le condizioni economiche (ingaggio) per riportarlo a Firenze. Kostic invece, classe '92, è un elemento esperto che potrebbe anche diventare un'opzione in più per la corsia mancina. Nel frattempo se davvero dovessero concretizzarsi le condizioni di vendita che abbiamo descritto a proposito di Nico Gonzalez, quella dell'argentino sarebbe la sesta cessione più remunerativa della storia della Fiorentina.

Al primo posto rimane Vlahovic, ceduto ai bianconeri per 83 milioni, dietro di lui Federico Chiesa per 44 milioni. Al terzo posto c'è Rui Costa, ceduto più di vent'anni fa da Cecchi Gori al Milan di Berlusconi per circa 80 miliardi di lire (41 milioni di euro). Al quarto posto un altro giocatore trasferito alla Juventus, Bernardeschi per 40 milioni, quindi al quinto posto Batistuta, ceduto nel '99-2000 alla Roma per "soli" 70 miliardi di lire, 36 milioni di euro. Al sesto posto di questa speciale classifica si piazzerebbe Gonzalez, davanti a Cuadrado.

Queste sono le ore decisive per l'argentino, ma tra nove giorni termina il mercato e la Fiorentina ha sempre bisogno di un difensore leader e di un centrocampista di spessore tecnico e di personalità. Il tempo stringe e la società viola è a caccia dell'idea. E Palladino ha bisogno di completare la squadra.