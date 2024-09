NAZIONALI, Stasera impegnati Kean, Kouame e Richardson

Dopo le belle prestazioni dei viola in azzurro, in particolare quella di Bove in Under 21 con la quale ha segnato anche un gol, e quella meno brillante di Pongracic nella Croazia sconfitta dal Portogallo, stasera altri tre giocatori della Fiorentina saranno in campo (vedremo poi le scelte dei ct) con le rispettive Nazionali. In Nations League tocca all'Italia di Moise Kean scendere in campo alle 20.45 contro la Francia anche se l'attaccante al momento non è previsto titolare. Per le qualificazioni alla Coppa d'Africa giocheranno sia il Marocco di Richardson contro il Gabon (ore 20) che la Costa d'Avorio di Kouame con lo Zambia (ore 21), entrambi in casa.