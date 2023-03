NAZIONALI, Barak e Milenkovic in gruppo domani

Fonte: A. Di Nardo

Altri aggiornamenti dal Centro Sportivo Davide Astori, dove nel pomeriggio la Fiorentina si sta allenando in vista della gara di sabato prossimo contro l'Inter. Nel gruppo squadra agli ordini di Vincenzo Italiano non sono presenti i tre nazionali di rientro oggi a Firenze: sia Antonin Barak (impegnato con la Repubblica Ceca) che Nikola Milenkovic e Luka Jovic (Serbia), appena rientrati in Italia, hanno saltato la seduta odierna ma saranno regolarmente in campo domani.