NASUTI, E' il nuovo social media manager viola

I social e i contenuti digitali in generale sono diventati importantissimi anche per le squadre di calcio italiane, indietro rispetto a molte altre, ad esempio le inglesi. Per questo la Fiorentina da settembre (ieri la sua prima partita), si è affidata ad uno specialista del settore, Riccardo Nasuti. Pescarese, ha lavorato 17 anni alla Roma, contribuendo appunto alla crescita della società giallorossa a livello di social e digitalizzazione. La Roma infatti negli ultimi anni si è avvicinata molto a società che possono contare su bacini d'utenza e visibilità maggiori grazie anche ai tanti trofei come la Juventus (oltre 31 milioni di utenti solo su Instagram, grazie anche all'effetto Ronaldo) e le milanesi. Dietro, le altre società, sono molto distaccate, viola compresa. Il presidente Commisso ha spiegato più volte come sia necessario sviluppare diversi settori per accrescere la visibilità internazionale e gli introiti e per questo la scelta è caduta su una persona esperta come Nasuti.