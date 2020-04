NAPPI A FV, Firenze nel cuore: che ricordi. I medici...

È stato in diretta con noi l'ex giocatore della Fiorentina Marco Nappi. Queste alcune sue dichiarazioni: "Un aneddoto? Quando si parla di Firenze si parla della foca a Perugia, è stato un gesto tecnico assurdo, in tanti mi ricordano per quello. A Firenze ho tantissimi ricordi molto belli: il mio esordio in Serie A, il mio primo gol in Serie A. Firenze rimarrà nel cuore. Tanti amici sono rimasti lì. Quella delle Vecchie glorie è stata un'esperienza bellissima, abbiamo festeggiato i settanta anni del Viola club Malta. Ho rincontrato tutti e ci siamo divertiti tantissimo. Quando ho fatto il mio primo gol in Serie A non ho capito più nulla. Quella corsa me la ricordo ancora oggi. In questo momento ci stiamo stringendo noi da soli contro il virus. I medici sono in prima linea che combattono il virus. Lo spazio va dato non a Marco Nappi come calciatore ma come uomo che pensa a questa iniziativa. Queste cose qua vanno fatte sempre e io voglio trasmettere tutta la mia vicinanza verso gli infermieri e i medici, gli eroi di questa battaglia. Dovrò continuare la quarantena quando tornerò in Italia. L'esperienza in Cina? Bellissima sia dal punto di vista professionale che culturale. In Cina non si abbracciano mai, a loro queste cose non mancano. A noi tantissimo".