NANNINI, Commisso farà ottime cose per la Fiorentina

La musicista e cantautrice italiana, Gianna Nannini, ha parlato a margine della presentazione del suo prossimo evento al Franchi alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it. Ecco cosa ha detto: "Il concerto di Firenze sarà spettacolare, un concerto differente: sarà pazzesco. Sarà il mio primo concerto con Simon Phillips alla batteria che è un musicista incredibile e quindi chi viene dovrà aspettarsi di tutto. Sorprese? C'è un'idea molto forte che riguarda la musica, ma molto dipende dall'organizzazione. Vedremo in seguito. Che impressione mi ha fatto Commisso? Bellissima. Ha questa sua appartenenza alla Calabria, ama essere italiano, da bambino è andato in America, ma non ha perso questa cosa. Sta facendo tutto con grande passione e la gente ha bisogno di persone come lui. Farà delle ottime cose per la Fiorentina e per lo sport, sarà un esempio per tutta Italia come noi toscani lo siamo per tutto il mondo quindi fare il concerto qua è un bel segnale. Abbiamo scherzato prima sul fatto che avesse voglia di fare qualcosa con me, poi se vorrà suonare la fisarmonica io sono aperta a tutto".