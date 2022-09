N. GONZALEZ, Si avvicina il suo ritorno in campo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CLASSE 2003 DAVID PASSERÀ AL PIACENZA Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... NOTIZIE DI FV COMMISSO, CESSIONE VLAHOVIC? GRANDE OPERAZIONE Quest'oggi Rocco Commisso è tornato a parlare in conferenza stampa dopo 3 mesi dall'ultima volta. Tra i tanti argomenti trattati il presidente viola è tornato sulla cessione dell'ex attaccante viola, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Se non... Quest'oggi Rocco Commisso è tornato a parlare in conferenza stampa dopo 3 mesi dall'ultima volta. Tra i tanti argomenti trattati il presidente viola è tornato sulla cessione dell'ex attaccante viola, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Se non... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi